Volks no Paraná pára por 2 dias por falta de peças Por falta de peças que deveriam estar vindo de São Paulo, a unidade da Volkswagen em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ficará sem operar amanhã e sábado. A informação foi repassada para o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região Metropolitana. Com isso, os metalúrgicos decidiram não fazer as paralisações de uma hora nas entradas de turno de hoje, conforme estava previsto anteriormente. "Se fizéssemos isso, estaríamos beneficiando a empresa e prejudicando os companheiros de São Bernardo", disse o diretor do sindicato, Nelson de Souza. Mas eles tiveram que negociar a reposição dos dias de paralisação. Segundo o sindicato, a primeira proposta da Volks era compensar futuramente os dois dias parados. Foi rejeitada. Posteriormente, foi apresentada a sugestão para que apenas um dia fosse compensado, em 30 de setembro. Os metalúrgicos aprovaram essa proposta em assembléia nos dois primeiros turnos de hoje. "Com a compensação de apenas um dia, a empresa vai ficar no prejuízo porque deixam de ser fabricados 730 carros", disse Souza. "Foi uma medida inteligente." Mas os funcionários da Volks no Paraná não descartam que possam tomar outras atitudes para protestar contra a empresa e demonstrar a solidariedade aos que receberam cartas de dispensa em São Paulo. "Cada dia é um dia", salientou o diretor.