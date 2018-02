Volks paralisa produção do Gol em São Bernardo A Volkswagen informou que vai parar por dez dias a produção do modelo Gol em sua fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para adequar a produção à demanda dos mercados. Segundo a assessoria de imprensa da montadora, a medida é necessária por causa da queda das exportações, provocada pelos efeitos da valorização do real frente ao dólar, que tira competitividade do produto nacional. Durante esse período, a Volks dará férias coletivas para 3,4 mil funcionários que trabalham na linha de montagem do Gol. A pausa será iniciada no dia 28 deste mês e terá duração até 6 de setembro. Mas os trabalhos só serão retomados no dia 11, por causa do feriado da Independência do Brasil.