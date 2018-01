Volks prevê queda de 16% na produção e de 35% na exportação até 2008 A Volkswagen do Brasil estima que em 2008 deverá produzir 514 mil veículos no País, 16,2% a menos do que em 2005, quando foram fabricadas 614 mil unidades. A previsão é fechar 2006 com 584 mil unidades produzidas, uma queda de 4,8% sobre o ano anterior. Esse recuo se deve basicamente à desaceleração das exportações. O vice-presidente de RH da companhia, Josef Senn, afirma que ela está tendo margens de lucro cada vez menores com as vendas externas por causa da valorização do real frente ao dólar, em torno de 33% entre 2004 e 2006. A Volkswagen do Brasil exportou 256 mil unidades em 2005 e estima queda de 23% do volume este ano, para 197 mil veículos. A empresa deve chegar a 2008 com 166 mil veículos exportados, um decréscimo de 35% frente aos números do ano passado. Segundo Senn, a montadora utiliza atualmente 84% da sua capacidade para 730 mil veículos. "Se excluirmos a exportação, a utilização da capacidade será de 49%." De acordo com ele, a companhia continua sofrendo grande pressão dos custos de materiais por causa do alto preço de matérias-primas, como o aço. "Atualmente, os custos com materiais superam os de mão-de-obra", disse Senn. Os gastos com material na empresa subiram 11% em 2004 e 2,3% em 2005, na comparação com o ano anterior. A Volks não tem lucro no País desde 1997. A capacidade de investimento vem caindo. A percentagem do total investido em relação à receita líquida recuou de 7,2% em 2002 para 2,2% em 2005. De acordo com Senn, a montadora precisa voltar a ter lucro e a atrair produtos novos, daí a necessidade de cortar custos por diversas medidas, que incluem corte de empregos em volume até hoje não confirmado pela empresa (calculado em 5,7 mil pessoas até 2008). Ele salientou que este plano não está ligado a projetos semelhantes da Volks em outros países. "A reestruturação não é global, temos processos separados. Os motivos no Brasil são diferentes e as medidas são outras."