Volks reduz jornada de trabalho no ABC A Volkswagen vai diminuir de 40 para 34 horas semanais a jornada de trabalho de aproximadamente 6 mil funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) a partir da próxima semana. A mudança é válida para os trabalhadores das linhas de montagem do Fox, Polo, Saveiro e Gol durante o mês de agosto. O motivo para a mudança é a queda nas vendas, segundo informou ontem o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A medida deve reduzir a produção de veículos em 11,4% - de 22.080 unidades para 19.200 no mês. A média de produção atual é de 960 veículos ao dia. A nova jornada começa a vigorar a partir da próxima segunda-feira. Os funcionários com jornada reduzida trabalharão de segunda a quinta-feira. As linhas com redução de jornada não funcionarão nos dias 4, 11 e 18 de agosto. A produção da perua Kombi continuará a operar normalmente, assim como as áreas de produção de motores, câmbio e transmissão. Não foi confirmada a jornada para a área de engenharia. O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, explica que a redução de jornada era uma das medidas previstas no acordo de estabilidade firmado em 2001 entre o sindicato e a empresa. "Até o dia 23 de cada mês, a Volks tem de anunciar qual será a jornada de seus funcionários," explica. "Como as vendas não atingiram o resultado previsto, a empresa se comprometeu pelo acordo em não demitir ninguém, mas a ajustar a carga de trabalho dos funcionários." Não haverá redução salarial. O acordo de estabilidade entre Volkswagen e trabalhadores é válido até 21 de novembro. "A partir desta data, a empresa poderia adotar a relação 'normal' de mercado e demitir pessoas no caso de um desempenho fraco. Mas estamos negociando para renovar o acordo de estabilidade para que isso não ocorra," afirmou Santana. Em recentes reuniões com a direção da empresa, porém, essa medida foi descartada. Reestruturação A montadora anunciou, em maio, a demissão até 2008 de cerca de 4 mil a 6 mil funcionários . O plano de reestruturação prevê também uma economia de 25% no custo atual de produção, com redução de salários e corte de benefícios. Se as medidas não forem implementadas, o grupo ameaça fechar uma de suas cinco fábricas no País. A questão foi defendida recentemente em Brasília pela diretora para assuntos governamentais da Volkswagen, Elizabeth de Carvalhaes. Ela afirmou em audiência na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados que a reestruturação é "absolutamente imprescindível e que, se não for feita, a questão não será mais a demissão de 6 mil funcionários, mas de todo o contingente de empregados da montadora." Segundo ela, a situação deficitária da Volks é conseqüência da estratégia adotada no passado, estimulada pelo governo, de voltar parte da produção para o mercado externo. Hoje, a empresa exporta 43% da sua produção e, com o nível atual do câmbio, tem registrado prejuízos. Nenhum representante da Volks foi localizado ontem para comentar o assunto.