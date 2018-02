Volkswagen ainda não decidiu detalhes sobre fábrica na Índia O conselho de supervisão da montadora alemã Volkswagen ainda não decidiu detalhes sobre a construção de uma nova fábrica na Índia, disse o porta-voz da companhia hoje. Segundo ele, o conselho não discutiu o assunto durante a reunião de hoje e por esse motivo não há uma decisão sobre quais modelos serão produzidos na nova fábrica. No início da semana, pessoas próximas à empresa disseram que o conselho provavelmente aprovaria na sexta-feira os planos de construção de uma fábrica da Volkswagen na Índia. A empresa vem procurando há anos opções para a implantação de uma planta no país, mas os planos acabaram protelados nos últimos meses. A nova planta deverá ter capacidade total de produção, além dos sistemas automotivos de acabamento de pintura e lataria. O conselho da Volkswagen também negou o boato de que havia discutido uma possível aquisição da sueca Scania pela MAN AG, segundo o porta-voz. A Volkswagen é o único e maior acionista da Scania, controlando 34% da montadora sueca. A MAN AG confirmou o interesse pela companhia na última quarta-feira e deverá fazer uma proposta oficial na segunda-feira, 18 de setembro. As informações são da Dow Jones.