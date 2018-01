Volkswagen deve produzir novo modelo do Scirocco em Portugal A montadora alemã Volkswagen planeja produzir o novo modelo esportivo Scirocco na fábrica de Setúbal (em Portugal) durante o primeiro semestre de 2008, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a situação. Originalmente a empresa pretendia produzir o modelo na principal fábrica do grupo em Wolfsburg, na Alemanha. A companhia decidiu produzir o modelo na fábrica de Portugal em razão dos custos menores de produção do local, acrescentam as fontes. O novo modelo Scirocco será lançado no mercado em 2008. Os modelos Cabrio e a van Sharan são produzidos em Setúbal. A administração da Volkswagen tem indicado recentemente que também poderia transferir para fora de Wolfsburg a produção do seu principal modelo, o Golf, em razão dos custos maiores de produção e trabalhistas. As informações são da agência Dow Jones.