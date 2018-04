Volkswagen lança o Novo Golf no Second Life A Volkswagen realiza amanhã no Second Life, comunidade virtual que simula a vida real, o lançamento do Novo Golf, cujo lançamento no mundo real ocorreu em 26 de abril deste ano. A festa começa com um coquetel, que será servido a partir das 22 horas na concessionária Volkswagen Haus, que a montadora mantém no ambiente de relacionamento desde dezembro de 2006, na área Boulevard Brasil, o 3º ponto mais visitado pelos brasileiros. Em nota, o gerente de marketing e propaganda da Volkswagen do Brasil, Marcelo Olival, afirma que a presença da empresa no Second Life reforça a atenção da montadora a tudo que se relaciona com a modernidade e a alta tecnologia. O Brasil é o quarto País do mundo em número de usuários desse universo virtual, que se diferencia de outros jogos por possuir até economia e moeda próprias. A interação é o seu forte. Nele, é possível passear, conversar, namorar, comprar e ganhar dinheiro. A Volkswagen foi a primeira montadora brasileira a se instalar no Second Life, em 15 de dezembro de 2006. Desde então, a concessionária virtual Volkswagen Haus tem recebido diariamente uma média de 1.355 visitas de internautas, boa parte deles estrangeiros. Mais de 50 mil visitantes brasileiros já estiveram na loja mais de uma vez. Além de informações sobre os modelos fabricados pela montadora, os participantes do jogo podem fazer test-drive e comprar o veículo. Até agora eram apenas três versões virtuais: Polo Hatch, Polo Sedan e Jetta. A partir de sábado, eles também poderão testar e comprar o Novo Golf. Quem quiser também pode utilizar a concessionária do Second Life como caminho para adquirir um modelo Volkswagen no mundo real. Basta conversar com a atendente virtual. Ela informará o endereço do site da empresa (www.vw.com.br), em que poderá ser feita a negociação do carro de verdade.