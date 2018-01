Volta de estrangeiros faz Tóquio 225 fechar em alta A Bolsa de Tóquio fechou em forte alta, liderada por grandes compras de futuros na segunda parte do pregão. Os investidores decidiram voltar ao mercado depois das recentes perdas. As principais altas foram de papéis do setor petrolífero, como Nippon Oil Corp. e Cosmo Oil Co. "Os ganhos foram definitivamente liderados pelo mercado futuro?, disse chefe de vendas de derivativos de uma importante corretora em Tóquio. Mas traders disseram que estão inseguros sobre se os fortes ganhos terão prosseguimento em razão da contínua baixa nos EUA. ?A abertura será positiva amanhã?, disse um trader. ?Mas não tenho certeza se o mercado se manterá forte.? O índice Nikkei 225 subiu 325,69 pontos, ou 1,9%, para 17.090, 31 pontos, depois de ter encerrado a primeira parte da sessão ligeiramente em baixa na comparação com ontem. O índice futuro do Nikkei 225 para março subiu 1,8%, o que significa mais de 300 pontos. Empresas do setor petrolífero lideraram os ganhos depois de os preços do óleo cru terem subido ontem em Nova York. Nippon Oil Corp. fechou com alta de 3,8% e Cosmo Oil Co. avançou 2,7%. Nikko Cordial Corp. registrou aumento de 0,8% em razão das especulações sobre o aumento da oferta do Citigroup. Mas um trader disse que a incerteza sobre a decisão da Bolsa de retirar a empresa do pregão pode limitar os ganhos. Sony Corp. subiu 2,9%, para 5.900 ienes, depois que o Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para 7.000 ienes e manteve sua classificação como ?overweighted?. Um analista também citou o sucesso da estratégia de lançamento do PlayStation 3 como fator de valorização dos papéis da empresa. As informações são da Dow Jones.