Volume de negócios com juros futuros bate recorde hoje A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) informou esta noite que os negócios no mercado de juros futuros, com contratos de depósito interfinanceiro (DIs), tiveram hoje volume recorde de 2.582.532 papéis. A marca anterior, de 2.351.695 contratos de DIs negociados, havia sido registrada no dia 23 de novembro de 2005.