Volume de negócios na Bovespa sobe 2,6% em novembro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou hoje que o volume total movimentado alcançou R$ 54,3 bilhões em novembro, ante R$ 52,9 bilhões em outubro, uma alta de 2,6%. Segundo a Bolsa, a média diária no mês passado ficou em R$ 2,8 bilhões e 103.819 negócios, ante 2,5 bilhões e 93.778 negócios em outubro. Em novembro, a transação de ações via internet (Home Broker) registrou três novos recordes: média diária de volume, que alcançou R$ 404 milhões, ante R$ 317 milhões em outubro; média diária de número de negócios, com 46.737 na comparação com 38.579 no mês anterior; e participação no volume total da Bovespa, que ficou em 8,15% em relação a 7,18%. O saldo estrangeiro acumulado em 2006 voltou a ficar no azul na Bolsa. O fluxo de recursos externos na Bovespa encerrou o mês de novembro com saldo positivo de R$ 1.489.747.279,00, resultado de compras de ações no valor de R$ 18.812.741.332,00 e vendas de R$ 17.322.994.053,00. O saldo acumulado no ano está positivo em R$ 692.257.691,00. Os investidores estrangeiros continuaram liderando a movimentação financeira na Bolsa, em novembro, com participação de 33,32% do volume total, ante 33,33% no mês anterior. O segundo lugar ficou com os investidores institucionais, com 28,01%, em relação a 29,67% em outubro. As pessoas físicas ocuparam a terceira posição, com 25,89%, ante 24,05% no período anterior. Na seqüência, ficaram as instituições financeiras, com 9,33%, ante 10,94%; as empresas, com 3,36%, ante 1,97%; e o grupo outros, com 0,09%, ante 0,04% em outubro. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa paulista, encerrou o mês de novembro com alta de 6,7%, a 41.931 pontos, acumulando variação de 25,3% em 2006. As ações que atingiram as maiores altas foram Brasil T Par ON (+25,9%); CCR Rodovias ON (+20,4%); Comgás PNA (+16,4%); Acesita PN (+16,2%); e Souza Cruz ON (+14,6%). No mesmo período, as maiores baixas foram registradas pelas ações Celesc PNB (-7,8%); Tam S/A PN (-6,2%); Sid Nacional ON (-2,7%); Ipiranga Pet PN (-2,1%) e Copel PNB (-2,0%).