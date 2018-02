Volume de passageiros da Gol sobe 72,4% em agosto A Gol informou hoje suas estatísticas preliminares de tráfego relativas a agosto. O número de passageiros transportados (RPK) em vôos domésticos e internacionais (Sistema Gol) cresceu 72,4% em comparação com agosto de 2005, enquanto a oferta de assentos (ASK) aumentou 47,0% no período. A taxa de ocupação (load factor) média subiu de 64,9% em agosto de 2005 para 77,2% no mesmo mês de 2006. Considerando apenas o segmento doméstico, o RPK subiu 63,4% e o ASK cresceu 39,4% em agosto, com ocupação média de 76,9% (65,6% em agosto de 2005). Na área internacional houve um salto de 296,7% no número de passageiros transportados e crescimento de 233,8% na oferta de lugares, com ocupação de 77,2%, ante 64,9% no mesmo mês do ano passado. O yield por passageiro-quilômetro voado caiu 9% em relação a agosto de 2005, enquanto a etapa média (passageiro) aumentou em 11%. A Gol voa para 51 destinos no Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai.