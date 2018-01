Volume de vendas da Sadia no Brasil em 2006 deve crescer 12% A Sadia divulgou ao mercado mais informações sobre previsões para 2006 e 2007. Neste ano, a companhia destaca o mercado interno, cujos volumes devem crescer 12% quando comparados com 2005. A expectativa de vendas para este Natal sinaliza um crescimento de 8% a 10%, sendo que a receita com a linha de comemorativos representará cerca de 15% do faturamento do quarto trimestre. A receita bruta deverá cair 4,5% este ano. A Sadia afirmou também que deverá investir R$ 900 milhões em 2006. A expectativa inicial era de encerrar o ano com investimentos de R$ 850 milhões, mas até o final do terceiro trimestre já havia sido atingida a cifra de R$ 800 milhões, mais do que o dobro da média anual de investimentos entre 2003 e 2005.