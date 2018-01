Volume negociado na Bovespa sobe 24% em janeiro A Bovespa informa que, em janeiro, registrou volume financeiro total de R$ 46,3 bilhões, com crescimento de 24% em relação ao giro de dezembro. A média diária de operações, de R$ 2,2 bilhões com 77.640 negócios registrados, foi recorde - as maiores desde o início do Plano Real. Em dezembro, o volume médio foi de R$ 1,8 bilhão. As aplicações realizadas por investidores estrangeiros continuaram a liderar a movimentação financeira. A participação deste player atingiu 35,13% do volume total, ante 33,16% em dezembro. Os investidores institucionais ficaram em segundo lugar, com participação de 27,92%, contra 27,86% no mês passado. As pessoas físicas ocuparam a terceira posição, com 25,44%, ante 22,99% em dezembro. Na seqüência, ficaram as instituições financeiras, com 9,20%, ante 12,61%; as empresas, com 2,09%, ante 2,23%; e o grupo outros, com 0,22%, contra 1,15%. No primeiro mês do ano, a Bovespa acumulou o ingresso de R$ 2,613 bilhões em capital estrangeiro, resultado de compras de ações no valor de R$ 17,5 milhões e de vendas de R$ 14,943 milhões. As ações que registraram maior giro financeiro foram Petrobras PN, com R$ 4,85 bilhões; Vale do Rio Doce PNA, com R$ 3,08 bilhões; Bradesco PN, com R$ 1,88 bilhão; Caemi PN, com R$ 1,72 bilhão; e Usiminas PNA, com R$ 1,44 bilhão. O mercado à vista respondeu por 93% do volume total de janeiro, seguido pelo de opções, com 4,1% e pelo mercado a termo, com 2,9%. O after market negociou R$ 207.350.180,71, com 13.732 negócios no mês, ante os R$ 128.081.518,36, com 10.291 negócios registrados no período anterior. O Ibovespa encerrou janeiro em alta de 14,7%, a 38.382 pontos. As ações do índice que atingiram as maiores altas foram Tim Part. PN (+38,9%), Tim Part. ON (+35,2%), Cesp PN (+35,1%), Usiminas PNA (+33%) e Sid Nacional ON (+29,2%). No mesmo período, as maiores baixas do índice foram registradas pelas ações Embratel Par PN (-13,2%), Brasil T Par PN (-9,2%), Aracruz PNB (-7,5%), Braskem PNA (-6,7%) e Telemar N L (-6,1%). Os demais índices da Bovespa também encerraram janeiro em alta: ITAG (+19,4%, a 5.734 pontos); IBrX-50 (+18,7% a 5.727 pontos); IBrX-100 (+18,3%, a 12.669 pontos); IGC (+17,9%, a 4.316 pontos); IVBX-2 (+10,3%, a 3.894 pontos); IEE (+12,5%, a 11.177 pontos); e ITEL (+6,3% a 1.012 pontos). Em janeiro, oito títulos iniciaram negociação nos mercados Bovespa Fix e Soma Fix, sendo quatro Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs), três Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e uma debênture. O volume financeiro nos mercados de renda fixa da Bovespa foi de R$ 17.978.283,58, ante os R$ 82.344.889,87 registrados em dezembro. Desse total, R$ 9.381.231,48 referem-se à debênture; R$ 6.944.415,21 a CRIs; e R$ 1.652.636,89 a FIDCs.