Volvo investe US$ 50 mi em nova linha de caminhões Fruto de investimentos de US$ 50 milhões, a Volvo do Brasil apresentou hoje, na fábrica instalada na Cidade Industrial de Curitiba, uma nova linha de caminhões pesados. Entre as principais características estão o motor de 13 litros, que vem substituir o de 12 litros que equipava os veículos pesados. "Estudos de engenharia indicam que os novos caminhões são até 5% mais econômicos em relação à linha anterior", afirmou o gerente de planejamento estratégico, Sérgio Gomes. Um novo sistema de transmissão eletrônica é uma opção para quem precisa de um veículo com peso bruto total combinado de até 60 toneladas, como os bitrens que transportam grãos ou combustíveis.