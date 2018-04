Vôo internacional recua 38% em março, segundo Anac As operações das empresas brasileiras de aviação civil para o mercado internacional caíram 38% em março de 2007 em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A TAM é a principal companhia a atuar nesse segmento, com participação de 62,86% no terceiro mês do ano. No mesmo intervalo de 2006, a participação da empresa era de 23,09%. Em relação a fevereiro, quando detinha 61,01%, a empresa registrou ligeira melhora. A Gol também elevou sua fatia, para 18,32%, ante 4,88% em igual período de 2007, e manteve a segunda posição. O número ficou praticamente estável em relação a fevereiro, quando detinha 18,94% do mercado. A Nova Varig e a BRA aparecem em terceiro e quarto lugar, respectivamente, com 11,02% e 7,54%, também estáveis em relação a fevereiro, quando detinham 11,82% e 7,89%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a BRA evoluiu mais de cinco pontos porcentuais. Os dados da Nova Varig não podem ser comparados com março de 2006, já que a empresa foi homologada em dezembro. O nível médio de ocupação dos vôos internacionais caiu para 66% em março de 2007, ante 77% registrado em igual período do ano anterior. A TAM reduziu o indicador para 70%, ante 78% do mesmo mês de 2006 e 67% de fevereiro. A Gol também registrou queda no indicador para 59% em março, ante 69% do mesmo intervalo do ano passado e 70% em fevereiro. A BRA, por sua vez, registrou ocupação de 81% em março, com redução de seis pontos percentuais em relação ao ano passado, mas cresceu ante fevereiro, quando o indicador ficou em 76%. Taxa de ocupação A taxa de ocupação média das companhias aéreas em março atingiu 64%, com queda de três pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior, informou a Anac. Na comparação com fevereiro, a queda foi de quatro pontos percentuais. A redução é reflexo direto da crise que vem sendo enfrentada pelo setor aéreo e que alcançou seu ápice na última sexta-feira (30/3), com a greve dos controladores de vôo. A TAM registrou média de ocupação no terceiro mês do ano de 69%, mantendo estabilidade em relação ao mesmo mês de 2006. Na comparação com fevereiro, houve um aumento de um ponto porcentual. A Gol reduziu o indicador para 62% em março, ante 69% em igual mês do ano passado. Em relação a fevereiro, a taxa de ocupação caiu 11 pontos percentuais. A Nova Varig alcançou taxa de ocupação de 49% no terceiro mês do ano. No caso da BRA, o indicador caiu para 62%, ante 73% de 2006. A OceanAir, por sua vez, elevou o índice para 45%, ante 38% do ano anterior.