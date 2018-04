Vôos da Varig para Bogotá serão retomados amanhã A Varig vai retomar vôos para Bogotá a partir de amanhã, informou hoje a companhia. Serão quatro vôos por semana (quartas, sextas, sábados e domingos) a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com isso, a Varig passa a operar para quatro destinos internacionais, incluindo Buenos Aires, Caracas e Frankfurt. A tarifa promocional do bilhete de ida e volta é de no mínimo US$ 663.