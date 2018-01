Votação da Telemar vira guerra no mercado financeiro O quilate da briga que está sendo travada pelo futuro da Telemar pode ser medido pelas relações nem um pouco amistosas entre os controladores da empresa e os administradores do fundo britânico Genesis. O Genesis tem US$ 16 bilhões aplicados em ações de países emergentes e é dono de 6,25% das ações da Telemar negociadas em Nova York. Em outubro, o presidente da Telemar, Luiz Falco, esteve na sede do Genesis, em Londres, para explicar a reestruturação. No dia seguinte, o fundo avisou que votaria contra. Dois dias depois, enviou um e-mail com uma mensagem clara para as corretoras com quem faz negócios no Brasil. ?O Genesis faz revisões regulares das comissões para os corretores para ter certeza que eles fiquem com uma quantia justa do total, baseada na qualidade de sua pesquisa e execução?, avisa na mensagem, interpretada no mercado financeiro como um alerta (ou uma ameaça) para que não façam relatórios favoráveis à proposta. A briga não pára aí. Quem disputa o destino da maior companhia privada brasileira são grupos poderosos no mercado financeiro. Entre os seus controladores estão o GP Investimentos, o Grupo La Fonte (de Carlos Jereissati), a Andrade Gutierrez e o fundo de pensão do Banco do Brasil (Previ). Entre os que são publicamente contra estão grandes fundos estrangeiros, como o Genesis e o Brandes. No Brasil, o fundo carioca Polo faz campanha para derrubar a oferta. ?Tem gente que a defende, falando que haverá uma tunga agora e depois tudo vai ficar bonito?, afirmou Claudio Andrade, gestor da Polo Capital Management. ?Mas nada garante ganhos daí para a frente.? A Associação Nacional de Investidores no Mercado de Capitais (Amec) apontou que a proposta prejudica os preferencialistas. ?A perda seria muito elevada?, disse Edson Garcia, superintendente da Amec. Poucos se aventuraram a defender em público a proposta, porque ninguém quer parecer ingênuo. ?Ninguém quer dar o endosso ao acordo, mas também não dá para fazer um ponto político com o dinheiro dos outros?, afirmou Clecius Peixoto, do fundo americano Emerging Markets, com US$ 2,3 bilhões aplicados no Brasil. Seu argumento é que votar contra a reestruturação significa dar um tiro no pé, porque o preço de todas as ações desabaria com a incerteza em relação ao futuro da companhia. (Colaborou Renato Cruz)