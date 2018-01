Votorantim assume controle de siderúrgica colombiana Paz del Rio O grupo Votorantim adquiriu na sexta-feira, em leilão na Bolsa de Valores de Bogotá, 52% do capital da colombiana Paz del Rio por US$ 489,4 milhões. Outras quatro grandes siderúrgicas do mundo participaram do leilão, que durou cinco horas e surpreendeu as expectativas iniciais. A oferta final da Votorantim, de 131,42 pesos por ação (US$ 0,06) foi 157% superior ao valor inicial. No leilão foram oferecidas 8.206.215.228 ações ordinárias da companhia, equivalentes a 52% do capital, por 426,723 bilhões de pesos (US$ 193,45 milhões). Do total de ações à venda, 65,16% pertenciam a trabalhadores e aposentados da companhia. O Estado colombiano tinha 17,57%. Agentes privados detinham outros 17,27%. A Votorantim chegou à 19ª rodada do leilão disputando com a multinacional Arcelor Mittal, mas na 20ª rodada surgiu sozinha com a apresentação de proposta, arrematando o controle da empresa colombiana. As informações são das agências internacionais.