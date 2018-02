Votorantim confirma que captação em curso é de US$ 200 mi O banco Votorantim confirmou hoje que sua atual emissão em Eurobônus tem valor inicial de US$ 200 milhões. O prazo dos papéis é 2016 (10 anos), com call em cinco anos. O yeld ainda será definido. Nos próximos dias, a instituição estará fazendo roadshow da operação em Lisboa (dia 6), Londres (dia 7), Genebra e Frankfurt (dia 8) e Estados Unidos (dias 11 e 12). Os líderes da operação são os bancos BNP Paribas e o Citibank.