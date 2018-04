Votorantim faz oferta de recompra para US$ 300 mi em bônus A holding brasileira Votorantim lançou uma oferta pública para recomprar US$ 300 milhões de suas notas com vencimento em 2014, de acordo com um comunicado da empresa. Para cada US$ 1.000 de principal, a Votorantim está oferecendo o pagamento de um spread fixo de 144 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA que vencem em 15 de agosto de 2016. A oferta pública, que está sendo coordenada pelo JP Morgan, vence em 2 de novembro. O JP Morgan também está fornecendo um empréstimo-ponte para pagar pela recompra. Segundo o comunicado, a oferta pública foi elaborada para reduzir a dívida mais cara da Votorantim no mercado. Os bônus foram emitidos pela Votorantim Overseas Trading Operations III Ltd, uma subsidiária nas Ilhas Cayman da Votorantim Participações, principal holding do grupo. Os bônus são garantidos pela matriz, assim como por unidades operacionais que incluem a Votorantim Celulose e Papel, Votorantim Cimentos Brasil, Votorantim Metais Zinco S/A e Votorantim Metais Níquel S/A. As informações são da Dow Jones.