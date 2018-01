Wal-Mart entra no mercado de refrigerantes com marca própria O Wal-Mart colocou recentemente no mercado cinco sabores de refrigerantes de marca própria, visando o aumento de consumo deste tipo de bebida durante a Copa do Mundo. Os produtos serão fornecidos pela fabricante norte-americana Cott Beverages, com fábricas em São Paulo (SP) e Recife (PE). A empresa já possui a marca "Mais por Menos" de refrigerante competindo no segmento de primeiro preço e agora lançará a marca Great Value. O preço será entre 20% e 30% menor que as marcas líderes da Coca-Cola e AmBev. O diretor de Marca Própria do Wal-Mart, Cláudio Iriê, explicou que se trata de um mercado de difícil penetração, por causa da força das marcas líderes, mas ele aposta no espaço existente para produtos intermediários. Iriê admitiu que o investimento em marca própria em algumas categorias é mais arriscado que em outras. Isto porque é preciso conjugar um bom retorno de vendas com uma parceria rentável com fabricantes que ofereçam qualidade e custo atraente. Este, segundo ele, foi o motivo da descontinuidade da produção do sabão em pó que o Wal-Mart possuía. Atualmente, tanto o Carrefour como o Pão de Açúcar têm refrigerantes de marca própria e sabão em pó.