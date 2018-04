Wal-Mart inaugura loja do Sam's Club em Guarulhos A rede Wal-Mart inaugura amanhã a primeira loja Sam´s Club em Guarulhos (SP). A empresa investiu R$ 26 milhões na nova unidade da bandeira atacadista. De acordo com o Wal-Mart, a abertura de uma unidade no município deve-se, principalmente, à presença de hotéis, restaurantes e inúmeros estabelecimentos comerciais, clientes potenciais da bandeira atacadista. Segundo o vice-presidente do Sam's Club, Marcos Ambrosano, a localização do terreno possibilitou a instalação da loja na cidade neste momento. "(Guarulhos) estava no nosso radar", afirmou, ressaltando o fato de não ter encontrado antes área com acesso e visibilidade bons para a abertura da unidade. A nova loja possui 6 mil metros quadrados de área de vendas. Será a 18º da rede e a 9ª no Estado de São Paulo. Segundo a empresa, vai gerar 200 empregos diretos e 600 indiretos. A rede atacadista Sam's Club é dirigida a pequenos e médios comerciantes, profissionais liberais e também para o consumidor final, com foco nas classes A e B. As lojas, normalmente, possuem cerca de 6,5 mil itens entre alimentos, produtos de limpeza, vestuário, utilidades domésticas e eletrônicos. De acordo com Ambrosano, as vendas de produtos voltados para o Natal deverão ter incremento de 30% em dezembro, em comparação com igual período de 2005. Em todas as áreas, espera crescimento de 10% no mesmo intervalo. "Somos mais otimistas que o geral, porque esse (segmento) cresce mais que o varejo tradicional", disse. Na semana passada, o Wal-Mart informou que prevê alta de 15% na venda de alimentos no segmento de hipermercados em igual intervalo. O Wal-Mart deverá inaugurar mais uma unidade da rede Sam's Club neste ano, em Maceió. Em 2006, já foram abertas outras duas lojas dessa bandeira, em Vitória e Salvador. No total, serão investidos R$ 100 milhões no período. Em 2007, o grupo abrirá entre duas e quatro unidades, com investimento semelhante. Uma delas será instalada em Recife e outra no interior paulista. No Brasil, a bandeira tem unidades nos Estados de São Paulo (capital, Santo André, São Caetano, Osasco, Tamboré, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Guarulhos), Rio de Janeiro (Rio e Niterói), Minas Gerais (Contagem), Paraná (duas unidades em Curitiba), Bahia (Salvador) e Espírito Santo (Vitória). O Sam´s Club tem 670 unidades no México, Porto Rico, Estados Unidos, China e Canadá, além do Brasil, e conta com 49 milhões de sócios. O Wal-Mart possui também 12 unidades da bandeira Maxxi Atacado, com foco nas classes C e D, localizadas no Sul do Brasil. No próximo ano, pretende abrir pelo menos mais duas.