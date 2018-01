Wal-Mart planeja expansão de serviços financeiros em 2007 O Wal-Mart prepara a expansão dos serviços financeiros e seguros. No próximo ano, a rede vai instalar quiosques para oferecer esses tipos de produtos nas unidades de todas as regiões do País onde o grupo está instalado. Atualmente, o Wal-Mart oferece serviços como recarga de celular e pagamento de contas nas regiões Nordeste e Sul. Um tipo de seguro, o de acidente pessoal, também já é oferecido aos clientes do Hiper Card (cartão da rede) por meio de call center. Na região Sudeste, esses produtos também deverão ser oferecidos a partir do primeiro semestre do próximo ano. De acordo com o Wall Mart, serão lançados seguros de residência, automóvel e de vida. O produto de empréstimos pessoais também deverá estar disponível em toda a rede. A oferta dos serviços em quiosques já conta com projeto piloto na região sul. A idéia é que os serviços sejam oferecidos a todos os clientes do Wal-Mart, não apenas àqueles possuidores do Hiper Card. Os produtos serão oferecidos pelo Unibanco, parceiro do Wal-Mart na área de serviços financeiros.