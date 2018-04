Wal-Mart supera o Carrefour O Wal-Mart ultrapassou o Carrefour na lista dos maiores supermercados do Brasil e tornou-se o segundo colocado no ranking, atrás apenas do Pão de Açúcar. A rede americana teve faturamento de R$ 12,910 bilhões em 2006, pouco à frente de sua concorrente francesa, segundo números divulgados pela revista Supermercado Moderno. Segundo o presidente do Wal-Mart no Brasil, Vicente Trius, a rede não esperava alcançar a vice-liderança. "Nunca planejamos passar ninguém, apenas crescer sustentadamente. Aliás, não estamos preocupados em passar o Pão de Açúcar", disse. A rede planeja investir R$ 1 bilhão no País este ano, na abertura de 28 lojas e na melhoria de instalações já existentes. Das novas lojas, 12 serão das bandeiras Todo Dia e Maxxi, voltadas ao consumo popular. O Carrefour, em nota, contestou os números apresentados pela revista. "O valor foi consolidado em R$ 12,910 bilhões (valores arrendondados)", informou a rede. A revista argumenta que, na elaboração do ranking, os dados divulgados foram confirmados em 21/3 pelo Carrefour. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.