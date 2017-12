Wall Street avança com ações da Alcoa e da Disney O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, opera sustentado pela expectativa com o resultado da Alcoa e pelo ganhos da Walt Disney. A companhia informou que irá oferecer a programação da rede de TV ABC sem custos na internet. O Nasdaq opera na contramão, pressionado pelas incertezas generalizadas no mercado quanto ao potencial de alta do juro norte-americano e quanto às conseqüências das altas contínuas dos preços de commodities. Às 12h14 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,39% e o Nasdaq operava em baixa de 0,07%. O petróleo operava em alta de 0,83%. Ouro e prata à vista atingiram novas máximas em 25 e 22 anos, respectivamente. O cobre para maio, negociado na Comex, sobe mais de 2%. Em Londres, o cobre, o zinco, estanho e níquel atingiram novo recorde de alta nesta manhã. A perspectiva de demanda elevada, em condições de abastecimento restritas, continuam atraindo fundos e especuladores. Paralelamente, o juro do título norte-americano 10 anos, embora em leve baixa, segue próximo as máximas recentes, valendo 4,9640% no mesmo horário acima. A blue chip Alcoa opera em alta de 1,20%, abrindo informalmente a temporada norte-americana de balanços. Os papéis da Walt Disney operam com valorização de 1,27%. As informações são das agências internacionais.