Wall Street faz bolsas asiáticas fecharem em alta Ganhos em Wall Street e ofertas públicas iniciais marcadas para os próximos dias ajudaram a Bolsa de Hong Kong subir neste quinta-feira. O índice Hang Sang teve alta de 0,96%, para 18.960,48 pontos, após variar entre 19.033,40 e 18.923,63 pontos durante a sessão. As ações locais obtiveram ganhos na esteira dos bons desempenhos de Wall Street pela segunda sessão seguida, motivados pela notícia de que a produção industrial norte-americana ficou melhor do que o esperado. Também repercutiu favoravelmente no mercado local as IPOs de Zhaojin Mining, China Communications Services e Kingboard Laminates. Na China, as ações das empresas siderúrgicas levaram o principal índice da Bolsa de Xangai a atingir o maior nível de fechamento dos últimos cinco anos, pela 13ª vez neste mês. O índice Xangai Composto fechou com alta de 2,2% e total de 2.099,29 pontos, o maior total de pontos desde 25 de julho de 2001. O índice Shenzhen Composto registrou elevação de 2,5%. A alta das siderúrgicas veio depois de o jornal japonês "Nihon Keizai Shimbun" revelar que o Grupo Baosteel planeja oferecer ações de sua afiliada Baoshan Iron & Steel à japonesa Nippon Steel e à sul-coreana Posco. Segundo os analistas, a aliança fortaleceria a posição da Baosteel na China. Os papéis da Baoshan Iron & Steel subiram 5,9% na Bolsa de Xangai e atraíram o interesse para outras siderúrgicas. Shanxi Taigang Stainless Steel disparou 10% e Bengang Steel Plates aumentou no mesmo porcentual. As incorporadoras imobiliárias China Vanke e Beijing North Star também subiram 10%. China Petroleum & Chemical teve alta de 5,1%. No mercado cambial chinês, depois de cinco sessões de máximas pós-revalorização, o yuan fechou em queda, pressionado pela alta do dólar frente às principais moedas. A cotação da moeda norte-americana no mercado de balcão subiu para 7,8325 yuans às 5h30 (hora de Brasília), de 7,8313 no fechamento de ontem. No sistema automático de preços, às 5h, a cotação era de 7,8321 yuans, contra 7,8320 ontem. Na Bolsa de Taipé, em Taiwan, o índice Taiwan Weighted avançou 1,3%, puxado pelas empresas de tecnologia, cujos ADR´s tiveram forte valorização em Nova York. TSMC subiu 1,6% e Chunghwa Telecom ganhou 1,9%. O setor de tecnologia também incentivou a Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, onde o índice Kospi terminou o pregão com alta de 0,7%. A divulgação do crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre, que ficou acima do esperado, aumentou a expectativa em torno do desempenho das empresas que fabricam chips de memória. Samsung Electronics teve alta de 1,4%. As corretoras também se destacaram no pregão e a Samsung Securities ganhou 1,5%. As ações da siderúrgica Posco subiram 1,6%. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney fechou com elevação de 0,5%, acompanhando a alta da Bolsa de Nova York que se seguiu à divulgação do PIB norte-americano. A mineradora BHP Billiton avançou 1,5% e a Woodside Petroleum aumentou 2,9%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, também operou sob a influência dos resultados de Wall Street e fechou em alta. O índice PSE Composto subiu 1,6% e os operadores esperam novos ganhos na segunda-feira, já que a bolsa fecha amanhã devido a um feriado. Os papéis da Philippine Long Distance Telephone lideraram o avanço, com elevação de 2,5%, e os da Ayala aumentaram 3,1%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur avançou 1,51%. Em Cingapura, o índice Strait Times subiu 0,43% e, na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta encerrou com alta de 0,32%. As informações são da Dow Jones.