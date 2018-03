Wall Street inicia o pregão sem direção definida As Bolsas de Nova York abriram o pregão de hoje sem direção definida. O índice Dow Jones avançava 0,01% às 12h39, enquanto o Nasdaq recuava 0,08%. A Alcatel-Lucent azeda o sentimento já negativo para o setor de tecnologia em Wall Street. As ações da empresa franco-ameriacan cediam 11% no pré-mercado, após a fabricante de equipamentos para telecomunicações realizar um alerta sobre seu lucro anual, informando que os números do ano completo de 2006 ficarão nos mesmos níveis de 2005. Segundo o grupo, mudanças no perfil de gastos dos clientes norte-americanos e a ampliação da competição no setor sem fio foram os fatores que afetaram o desempenho no ano passado. A companhia completou a fusão em novembro. A Texas Instruments anunciou, ontem à noite, lucro no quarto trimestre de 2006 que superou as expectativas, mas suas previsões para o primeiro trimestre de 2007 - lucro entre US$ 0,28 a US$ 0,34 por ação - ficaram abaixo do US$ 0,35 previsto por analistas e ofuscavam, no início da manhã, os números do passado. A empresa anunciou ainda que pretende demitir 500 pessoas. Os papéis da empresa subiam 3%. Hoje cedo, a DuPont, com ações no índice Dow Jones, anunciou que seu lucro líquido cresceu para US$ 871 milhões, ou US$ 0,94 por ação. As vendas líquidas cresceram 8%, para US$ 6,28 bilhões. A Johnson & Johnson anunciou crescimento de 3,5% no lucro, para US$ 0,70 por ação. Excluindo a despesa relacionada à aquisição da unidade de saúde para o consumidor da Pfizer, o lucro foi de US$ 0,81, dois centavos acima do esperado. O desempenho do Bank of America foi mais fraco do que o esperado pelo mercado. O Bank of America informou que seu lucro líquido cresceu 47%, para US$ 5,26 bilhões, ou US$ 1,16 por ação, enquanto os analistas previam ganho de US$ 1,18. O petróleo para março é negociado em alta de 1,64%, a US$ 53,44 por barril, no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), corrigindo a queda de 1,65% de ontem. Com informações da Dow Jones.