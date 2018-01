Wall Street inicia pregão sem definição, esperando Bernanke Os índices de ações das Bolsas de Nova York abriram o pregão sem definir um direção e oscilam próximo da estabilidade. Às 12h47, o índice Dow Jones avançava 0,06%, enquanto o Nasdaq cedia 0,03%. O comportamento nessa primeira meia hora de negociações é justificado pela expectativa dos investidores com o discurso do presidente do banco central americano, Ben Bernanke, no Congresso, em Washington, previsto para ter início às 13 horas (de Brasília). Ontem, o tom ameno de Bernanke no discurso no Senado dos EUA, reforçando o cenário de que a taxa básica de juros deverá ficar estável ao longo do primeiro semestre e começar a cair no segundo semestre contribuiu para que o índice Dow Jones fechasse em nível recorde. "Tendo em vista a reação do mercado - queda dos juros dos títulos do Tesouro e alta das ações - o testemunho foi um sucesso", disse a economista Lena Komileva, em nota a clientes. No pré-mercado, as ações da cervejaria Anheuser-Busch subiam 3,6% com a notícia de que o grupo está em negociações preliminares de fusão com a InBev. Em novembro do ano passado, a Anheuser-Busch anunciou que seria a importadora exclusiva nos EUA de uma série de marcas européias da InBev, incluindo Stella Artois, Beck's e Bass Pale Ale. As ações da InBev, enquanto isso, subiam mais de 5% na Europa, impulsionando os ganhos do setor naquele continente. A companhia aérea JetBlue avançava 3,1%, depois de o Goldman Sachs ter elevado a recomendação para as ações do grupo de neutra para comprar, citando diversos fatores que poderão contribuir para a expansão das margens. O mesmo banco de investimentos, enquanto isso, reduziu as ações da AMR (controladora da American Airlines) de comprar para neutra. As ações da Hershey Foods também devem estar em destaque hoje, após a empresa de alimentos divulgar um plano de reorganização de três anos de duração, que inclui o enxugamento de sua força de trabalho e a redução de linhas de produção. As informações são da Dow Jones.