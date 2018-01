Wall Street não desprezará eleições O mercado financeiro brasileiro tem passado ao largo de eventuais discussões sobre um eventual impacto do processo eleitoral sobre as eleições deste ano e parece não estar enganado. O tom das apresentações dos analistas de Wall Street, em seminário promovido nesta semana pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, foi de avaliações positivas sobre o Brasil. Mas um recado ficou claro: em algum momento o mercado terá de olhar para as eleições. Adam Weiner, gestor de portfólio de mercados emergentes e renda fixa da Oppenheimer Funds, lembrou que o estresse observado nos mercados durante as eleições presidenciais em 2002 não está se repetindo agora. De acordo com ele, uma disputa de segundo turno entre Lula e Serra seria um cenário confortável. Ele destacou, no entanto, que ocorrências como o escândalo do mensalão, que afetam a visão dos eleitores, talvez possam tornar a emergir no futuro. Weiner observou que no caso de vitória de Lula, ainda será preciso ver se o governo terá apoio para aprovação de reformas. Essa dúvida, disse, pode não afetar os mercados este ano, mas poderá preocupar em 2007. "Nós ainda estamos investindo em Brasil", afirmou. Ele disse, contudo, que continuará monitorando o cenário político brasileiro nas eleições, acreditando que em julho poderá haver um cenário mais claro. Geoffrey Dennis, estrategista para América latina do Smith Barney, abriu sua apresentação no seminário citando a inclinação política da América Latina para a esquerda em eleições recentes. Mas manifestou não temer mudanças na política brasileira, ao enumerar bons fundamentos, superávit primário e o pagamento da dívida com FMI, além do gerenciamento da política monetária. "A oposição chave a Lula está mais inclinada à direita (do PT)", comentou. "Suspeito que os juros vão cair mais do que o mercado espera. Pode ficar abaixo de 14%, talvez em 13%, no fim do ano", afirmou o analista do Smith Barney. Ele avalia que o Brasil deve ir a investment grade em 2008. Já William Landers, da Merril Lynch, destacou que escândalos, como o do mensalão, preocupam. Mas ressalvou que com exceção da ocorrência de algum fato mais abrupto, o mercado de equity não deve sofrer modificações mais sensíveis.