Wall Street operam sem direção na expectativa do Fed As bolsas norte-americanas abriram em direções divergentes nesta segunda-feira, com investidores na expectativa do resultado amanhã do encontro de política monetária do BC americano (Fed). Segundo ele, além do encontro do Fed, o mais importante para as ações deve ser o início da temporada de balanços do primeiro trimestre. As ações de companhias dos setores relacionados ao ouro, de aviação e de semicondutores registravam os maiores ganhos. Já o setor de energia era pressionado pela retração dos preços da commodity no mercado futuro. As ações da Lucent (+2,3%) continuam se beneficiando do anúncio da semana passada de negociação para fusão com a francesa Alcatel. Às 12h51 (de Brasília), o Dow Jones, principal índice das bolsas de NY, caía 0,32% e o Nasdaq, que reúne a maioria das ações de tecnologia, subia 0,07%. Várias ações de mineradoras e do setor de metais subiram com o relatório favorável do Citigroup para o setor, no qual elevou sua recomendação para papéis de algumas empresas como Inco (2%), Alcan (+1,8%) e Phelp Dodgs (+2,8%). O Citigroup disse que o setor irá se beneficiar do crescimento econômico e das condições estruturalmente apertadas dos estoques, já que a capacidade de produção não deverá crescer muito. As informações são das agências internacionais.