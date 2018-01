Wall Street têm manhã positiva; Bolsa de NY sobe 0,36% As Bolsas de Nova York abriram em alta, sustentadas pelos dados favoráveis do mercado de trabalho referentes a fevereiro divulgados mais cedo nos Estados Unidos. Às 11h55, o índice Dow Jones avançava 0,36% e o índice Nasdaq ganhava 0,31%. O número de vagas de trabalho criadas na economia americana em fevereiro subiu 97 mil. A taxa de desemprego em fevereiro caiu para 4,5%, do nível de 4,6% em janeiro. Os economistas previam que a taxa ficaria inalterada em 4,6%. Mas o mercado vinha se posicionando para um dado pior. Os investidores do mercado de derivativos econômicos da Bolsa Mercantil de Chicago (CME) projetaram, no leilão desta manhã, uma estimativa de alta de 75.500 no número de novas vagas. A redução do déficit comercial em janeiro nos EUA e boas notícias do setor de semicondutores acrescentavam outros motivos para o clima positivo no mercado de ações. O déficit na balança comercial caiu 3,8%, para US$ 59,1 bilhões, em janeiro. Entre as companhias que estavam no foco do dia, a National Semi subia 4,8%, após a queda de 45% do lucro ter sido menor do que a esperada pelos analistas. A Texas Instruments avançava 2,4%, após ter sua recomendação elevada de "manter" para "comprar" pela Stifel Nicolaus. As informações são da Dow Jones.