WebJet negocia a compra de cinco aviões da Embraer A WebJet está em negociações com a Embraer para a possível aquisição de até cinco aeronaves da família Embraer 190 e 195, segundo informou hoje o presidente da empresa, Paulo Enrique Coco. Segundo ele, a idéia é operar a primeira aeronave até o fim do ano que vem e as quatro restantes apenas em 2008. Segundo o executivo, que participa da 34ª edição da Feira da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav 2006), a WebJet poderá utilizar a linha de financiamento criada recentemente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para aquisição de aeronaves da Embraer em reais. O executivo anunciou também que a companhia vai operar seu segundo Boeing 737-300 a partir do dia 13 de novembro, inaugurando a rota Rio de Janeiro (Galeão) até Belo Horizonte (Pampulha). O preço da passagem será a partir de R$ 139. Atualmente a companhia faz ligações entre o Rio e Porto Alegre, Curitiba e Salvador. De acordo com o executivo, com a nova aeronave, o atual quadro de funcionários deverá passar de 148 empregados para 190. A WebJet contratou 10 co-pilotos que eram da Varig para operar a nova aeronave, que também era da Varig. A empresa vai iniciar a partir do próximo dia 1º transporte aéreo de cargas entre Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.