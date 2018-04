Weg vai investir em fábrica do México para atingir EUA O diretor de relações com investidores da Weg, Alidor Lueders, disse hoje, durante teleconferência com analistas de investimento, que a companhia irá investir, em 2007, em uma fábrica de transformadores de potência no México para atingir o mercado dos Estados Unidos. Ele lembrou que a Weg adquiriu participação na fabricante de transformadores elétricos Voltran localizada em Tizayuca, no México, que é direcionada para o atendimento do mercado local com equipamentos de pequeno porte. "No futuro, prevemos ampliar o mercado do México e dos Estados Unidos", disse Lueders, ao responder a uma questão sobre a parceria da companhia brasileira com a Voltran, uma empresa de capital fechado. A Weg, lembrou ele, está gradativamente ampliando sua capacidade produtiva fora do País. O foco de negócios na linha voltada para os segmentos de geração, transformação e distribuição de energia (GTD) está nas Américas, reiterou o diretor. Ao reduzir sua previsão de investimentos em ativos fixos em 2006 dos R$ 175 milhões orçados inicialmente para R$ 110 milhões, Lueders confirmou que essa diferença será transferida para o planejamento de 2007. Questionado sobre a possibilidade de a margem bruta continuar melhorando nos próximos trimestres, Lueders observou que a companhia procura trabalhar nesse sentido, mas depende do aquecimento do mercado. A Weg pressupõe que conseguirá melhorar um pouco, acrescentou ele. No terceiro trimestre, a margem bruta foi de 34,5%, ante 32,8% do mesmo período de 2005. No segundo trimestre deste ano, o indicador ficou em 34,8%.