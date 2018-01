Wheeling-Pittsburgh confirma cancelamento de acordo com CSN A siderúrgica Wheeling-Pittsburgh Corp. (WPSC) confirmou hoje o cancelamento do acordo de fusão firmado em 24 de outubro com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - grupo brasileiro que atualmente disputa com a Tata Steel a aquisição da Corus. No final do mês passado, os acionistas da WPSC elegeram uma série de diretores indicados pela Esmark, distribuidora de aço de Illinois que também estava negociando uma aliança com a Wheeling. O novo conselho nomeou o fundador da Esmark, James Bouchard, como presidente e executivo-chefe. Em comunicado, Bouchard declarou que a WPSC "aprecia o trabalho duro e interesse demonstrado pela CSN para melhorar as expectativas da Wheeling". "A CSN vai continuar a ser um cliente valioso e fornecedor da Wheeling no curto prazo e acreditamos que também será um importante parceiro comercial para nós, enquanto buscamos atingir nossos objetivos futuros." As informações são da Dow Jones.