Wilson Sons, do setor de logística, estréia na Bovespa A Wilson Sons, operadora logística integrada, estréia hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A oferta mista da empresa soma, inicialmente, 22.000.000 ações ordinárias (ON), sendo 50% na colocação primária e os demais 50% em distribuição secundária. O acionista vendedor é a Ocean Wilson Holdings Limited. As primárias referem-se à primeira colocação de ações no mercado financeiro, provenientes de primeira ou nova emissão. Já as secundárias são quaisquer negociações de títulos que não sejam a primeira. As atividades da Wilson Sons estão baseadas em seis segmentos de operação: terminais portuários, rebocagem, logística, agenciamento marítimo, offshore (com navios trabalhando em alto mar), além de atividades não segmentadas, o que a inclui a construção e manutenção de embarcações. As informações constam do prospecto preliminar de distribuição pública de ações da companhia. A empresa administra dois terminais de contêineres, um no porto de Rio Grande (RS) e outro em Salvador (BA), sob concessões outorgadas pelas autoridades portuárias pelo prazo de 25 anos. As concessões foram outorgadas em 1997 e 2000, respectivamente, podendo cada qual ser renovada pelo prazo adicional de 25 anos. Os serviços prestados em nos terminais consistem, basicamente, no carregamento e descarregamento das embarcações e na armazenagem de carga. O grupo foi fundado em 1837, em Salvador (BA). Em 2006, a companhia foi responsável 13% da movimentação total de contêineres do País. A empresa está implantando a segunda fase de expansão do terminal no Rio Grande do Sul. A Wilson Sons também presta serviços de rebocagem na costa brasileira, operando nos principais portos do País com uma frota de 67 rebocadores, a maior frota na América do Sul. Na área de logística, a companhia oferece soluções integradas e customizadas para a base de clientes nacionais e multinacionais que operam no Brasil. Marítimo e offshore Na área de agenciamento marítimo, os serviços incluem representação comercial, documentação, controle de contêiner e outros serviços às embarcações nos portos onde opera. A empresa destaca que é a mais antiga e a principal agência marítima independente brasileira (não pertencente a armadores). O segmento de agenciamento marítimo foi responsável por US$ 18 milhões ou 5% da receita líquida em 2006. Na área offshore, a Wilson Sons opera com embarcações PSV que prestam serviços de apoio marítimo à exploração e produção de petróleo e gás. "Nossas embarcações transportam equipamentos, lama de perfuração, tubos, cimento, alimentos e outros materiais, no trajeto entre a plataforma offshore e os terminais portuários", informa. Atualmente, a companhia opera três embarcações PSV em contratos de longo prazo com a Petrobras e a previsão é de iniciar a operação de mais quatro embarcações PSV nos próximos três a quatro anos, também sob contratos de longo prazo. O segmento foi responsável por US$ 8 milhões ou 3% da receita líquida da companhia no ano passado. No que chama de atividades não segmentadas, a empresa possui e opera seu próprio estaleiro no Guarujá (SP), que além de prestar serviços para terceiros, é responsável pela construção e manutenção de embarcações da empresa, além de oferecer serviços a terceiros, o que permite atender às restrições regulatórias no mercado de apoio portuário brasileiro. A Wilson Sons também presta serviços de dragagem por meio de uma subsidiária. São alocados ainda, em atividades não segmentadas, os custos de administração da companhia, que servem a todas as unidades. Este segmento foi responsável por U$$ 12 milhões ou 4% da receita líquida em 2006.