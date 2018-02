WTorre investe R$ 300 mi em projeto de escritórios econômicos A WTorre Engenharia lança, até o fim do ano, seu primeiro empreendimento "all in", que será construído em São Paulo, a partir de janeiro de 2007. Trata-se de conjunto de escritórios em que o valor pago pelas empresas locatárias embute os demais custos, como condomínio e energia elétrica. Os investimentos da WTorre no projeto somam R$ 300 milhões, incluindo a aquisição de terreno da Unilever de 43 mil metros quadrados, próximo ao Shopping Morumbi, em São Paulo, projeto e construção do condomínio de escritórios. "Pela primeira vez, o incorporador assume todas as despesas, acreditando na eficiência da alta tecnologia empregada", diz o presidente da empresa, Walter Torre Jr. O conjunto terá 60 mil metros quadrados de área construída e será entregue em setembro de 2007. Segundo o executivo, o custo para o locador será 30% menor por funcionário do que o de alugar um imóvel semelhante e pagar as demais despesas. "Se o mercado comprar bem, o ´all in` passará a ser um modelo definitivo da WTorre", diz. Os escritórios destinam-se a empresas com mais de 250 funcionários. Torre explica que, apesar das inovações tecnológicas utilizadas nos imóveis comerciais, o mercado ainda tem arraigado o conceito de metro quadrado, o que dificulta que muitos clientes se disponham a pagar mais por uma estrutura que permite redução de custos. "Há uma dificuldade do mercado de mensurar avanços tecnológicos, apesar de os prédios terem evoluído muito. No all in, alugo o imóvel com tudo e tenho a vantagem de o prédio ser mais econômico", diz. A WTorre estima faturar de R$ 800 milhões a R$ 900 milhões este ano, ante os cerca de R$ 550 milhões registrados em 2005. "Caso alguns projetos se concretizem, o faturamento pode ultrapassar R$ 1 bilhão", diz o presidente da empresa. A empresa utiliza o processo de build to suit, de produção sob medida para o cliente. Em frente ao condomínio de escritórios, a WTorre vai construir também uma loja para o Wal-Mart, que deverá ser entregue em janeiro. Ainda em São Paulo, a empresa lança, em outubro, empreendimento ao lado do Shopping Eldorado, com duas torres comerciais. No Rio de Janeiro, o lançamento previsto pela WTorre é de conjunto de escritórios com 100 mil metros quadrados de área construída útil, com previsão de entrega no fim de 2007.