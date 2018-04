Xangai Composto sobe, apesar da alta de siderúrgicas As ações de siderúrgicas registraram fortes ganhos hoje em Xangai, mas esse resultado foi ofuscado pelas vendas no setor bancário, já que os investidores decidiram realizar lucros. O Xangai Composto subiu 0,1%, aos 1.809,66 pontos, e o Shenzhen Composto ficou estável, com ligeira alta de 0,03%. Empresas do setor siderúrgico apresentaram crescimento de seus lucros no período entre julho e setembro. Baoshan Iron & Steel subiu 6%, depois de anunciar um aumento de 42% em seu lucro líquido. Wuhan Iron & Stell avançou 5,8% e Angan New Steel teve alta de 4,1%. Shanghai Pudon Development Bank caiu 2,3%; China Merchants Bank teve baixa de 1,4% e o Shenzhen Development Bank registrou queda de 3,8%. BICC, Banco Industrial e Comercial da China (ICBC,Industrial and Commercial Bank of China) subiu 0,3%. O yuan subiu e no fim do dia o dólar caía para 7,8768 yuans no sistema automático de preços, de 7,8905 yuans de sexta-feira. A queda do dólar norte-americano em relação às principais moedas do mundo em razão das preocupações sobre a desaceleração da economia dos EUA resultou na alta do yuan hoje. O Taiwan Weighted, da Bolsa de Taipé recuou 1,3%, para 6.995,20 pontos nesta segunda-feira, em razão dos dados fracos sobre o PIB americano divulgados na sexta-feira. Segundo Alex Huang, da Mega Securities, esses dados confirmam ?a crença de que a economia dos EUA está desacelerando e que isso pode afetar as exportações taiwanesas?. TSMC caiu 2,9%; ProMOS teve baixa de 1,9% e AU Optronics teve perdas de 0,1%. As quedas de papéis de empresas de tecnologia fizeram o mercado sul-coreano encerrar as atividades em queda hoje, seguindo as baixas registradas nos mercados norte-americanos. Os investidores também tomaram por base os resultados do terceiro trimestre de empresas como Hyundai Motor, Kia Motors e Kookmin Bank, que foram divulgados nesta manhã. O índice Kospi caiu 1%, aos 1.356,11. Samsung Electronics registrou baixa de 1,8% e Hynix Semiconductor perdeu 3,1%. Hyundai Motor sofreu queda de 1,5% e Kookmin Bank encerrou estável, já que divulgou seus resultados depois do fechamento do mercado. A Bolsa filipina registrou hoje sua oitava alta consecutiva. O PSE Composto subiu 0,2%, para 2.708,19 pontos, com grande volume de negócios, mas já com algum movimento de realização de lucros. ?Um movimento de correção está para acontecer?, disse o analista Oliver Plana, da Asiasec Equities. Os papéis da Philippine Long Distance Telephone (PLDT) registraram alta de 2,2%. O índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sydney, registrou alta de 0,8%, após 5.399,4 pontos, impulsionado pela oferta de compra do Rinker Group pela mexicana Cemex. Rinker subiu 26,5%. Rio Tinto teve alta de 3,1% e BHP Billiton registrou aumento de 0,8%. Na Bolsa de Kuala Lumpur, Malásia, o índice composto de 100 blue chips sofreu perda de 0,39%. Perda também teve o índice Strait Times da Bolsa de Cingapura, que recuou 1,41%. O JSX Composto, da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, subiu 0,47%. Não houve negociações em Hong Kong hoje. As informações são da Dow Jones.