Yuan fecha em alta a 8,0458 por dólar O yuan chinês fechou no mercado à vista de Xangai no nível mais alto frente ao dólar desde a valorização da moeda promovida em julho do ano passado. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0458 yuan, de 8,0505 yuan na sexta-feira. Ao longo do dia, o dólar operou entre 8,0458 yuan e 8,0505 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0473 às 5h30 (de Brasília), depois de operar entre 8,0465 yuan e 8,0477 yuan. A cotação central da banda permitida pelo Banco Central da China para ontem era de 8,0472 yuan por dólar, 0,0030 yuan abaixo do nível de fechamento da sexta-feira. Traders disseram que não houve grandes oscilações no mercado internacional que justificassem a baixa do dólar frente ao yuan, que surpreendeu os participantes do mercado; na semana passada, em três ocasiões a cotação central da banda foi fixada em níveis significativamente inferiores ao fechamento anterior. "Isso deixou muitos de nós tentando adivinhar o que está acontecendo. Mas a queda do dólar parece estar em linha com a baixa ocorrida na semana passada. É como se o BC estivesse permitindo que o yuan se valorizasse mais rapidamente", disse um dealer de um banco chinês em Pequim. No fim de semana, o presidente do BC chinês, Zhou Xiaochuan, deu a entender que a instituição está "confortável" com o ritmo recente de valorização da moeda. Para um dealer de um banco estrangeiro em Xangai, o BC pode estar agindo por meios indiretos para conduzir uma alta do yuan. "Os quatro grandes bancos estatais chineses provavelmente têm uma influência muito grande na fixação da cotação central da banda de paridade", disse o dealer. A cotação central é estabelecida a partir da média ponderada (e aparada) das cotações fornecidas por market makers; o peso da cotação de cada um deles e as próprias cotações são mantidos em segredo. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano recuaram a 7,7030/7,7100, de 7,7100/7,7200 na sexta-feira; traders atribuíram o recuo ao fato de a cotação central de paridade ter sido fixada abaixo do nível de fechamento da sexta-feira. Um trader baseado em Singapura disse que a aceleração do ritmo de valorização do yuan frente ao dólar pode estar ligada ao fato de estar marcada para abril uma visita a Washington do presidente da China, Hu Jintao. "Quando Hu for se encontrar com Bush, espera-se que ele leve um presente", afirmou o trader.