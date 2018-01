Yuan fecha em alta a 8,0469 por dólar O yuan chinês fechou em alta frente ao dólar no mercado à vista de Xangai, recuperando-se da queda de ontem. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0469 yuan, de 8,0485 yuan ontem, depois de operar entre 8,0460 yuan e 8,0473 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0471 yuan às 5h30 (de Brasília), tendo operado entre 8,0467 yuan e 8,0478 yuan. "A correção ocorrida ontem foi temporária e acredito que o yuan vai continuar a subir", disse um trader em Xangai. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano subiram a 7,7200/7,7250, de 7,7100/7,7150 ontem. Um trader baseado em Hong Kong disse que os participantes do mercado estão recomprando contratos NDF devido ao sentimento de que a China não vai promover uma mudança abrupta no câmbio.