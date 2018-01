Yuan fecha em alta a 8,0505 por dólar O yuan chinês fechou no mercado à vista de Xangai no nível mais alto frente ao dólar desde a valorização da moeda promovida pelo governo da China em julho de 2005. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0505 yuan, de 8,0537 yuan no fechamento de ontem, depois de operar entre 8,0505 yuan e 8,0517 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0510 yuan às 5h30 (de Brasília), de 8,0542 yuan no fechamento da quinta-feira, depois de operar entre 8,0550 yuan e 8,0506 yuan. "A baixa cotação central de paridade deixou os traders nervosos e as pessoas operaram perto daquele nível. A maneira como a cotação central da banda de oscilação do yuan é estabelecida não é nem um pouco transparente e a cada manhã ficamos tentando adivinhar como operar depois que ela é anunciada", disse um trader de um banco europeu em Xangai. A cotação central da banda de paridade para hoje foi estabelecida em 8,0516 yuan por dólar, mais de 0,0020 abaixo da cotação de fechamento da quinta-feira. É a terceira vez nesta semana em que a cotação de paridade foi fixada em níveis significativamente abaixo do fechamento anterior. Operadores disseram que isso surpreendeu o mercado, tendo em vista que não houve grandes oscilações do dólar frente ao euro ou frente ao iene que justificasse aqueles níveis. "Isso é surpreendente. Parece que o Banco Central da China quer que o yuan se valorize mais depressa, mas, se ele deixar isso a cargo do mercado, isso não vai acontecer", comentou um trader de um banco estatal chinês. Teoricamente, a cotação central de paridade, que até o ano passado era o nível de fechamento do anterior, agora é estabelecida a partir da média ponderada (e aparada) das cotações dos market makers. As cotações fornecidas pelos market makers são confidenciais. Um trader de um banco em Shenzhen disse que a pressão de venda de dólares foi forte, aparentemente porque bancos locais venderam o excesso de dólares que haviam acumulado durante os feriados do Ano Novo chinês. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano recuou para 7,7130, de 7,7200 ontem; a baixa foi atribuída à influência da queda do dólar frente ao yuan no mercado à vista e ao anúncio de um projeto de lei nos EUA que revogaria o status preferencial da China no comércio bilateral.