Yuan fecha em alta a 8,0537 por dólar O yuan chinês fechou em alta frente ao dólar no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0537 yuan, de 8,0545 yuan ontem. Ao longo do dia, o dólar operou entre 8,0556 yuan e 8,0535 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0542 yuan às 5h30 (de Brasília), depois de operar entre 8,0540 yuan e 8,0578 yuan. O nível de fechamento de hoje é o mais alto desde a valorização da moeda promovida pelo governo chinês em julho do ano passado. "Houve muita venda de dólares durante a tarde, mas a razão não ficou clara. Nós fizemos hedge para todas as nossas posições", disse um trader de um banco estatal chinês. Outro operador, de um banco europeu, disse que o yuan deverá testar o nível dos 8,0530 por dólar nesta sexta-feira. A pressão da venda de dólares estendeu-se ao mercado offshore, disse uma operadora em Singapura. "Não havia nenhum vendedor digno de nota, mas muitos vendedores. Eles estão cobrindo posições", afirmou a operadora, notando que a pressão de venda de dólares concentrou-se nos contratos NDF de prazos mais curtos. O contrato de dólar/yuan para um mês recuou para 8,0280, de 8,0310 ontem, e o contrato para três meses recuou para 7,8620, de 7,8650 ontem. O contrato NDF para um ano, porém, subiu para 7,7200, de 7,7180 ontem. Um trader baseado em Hong Kong atribuiu essa alta à demanda por clientes corporativos.