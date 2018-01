Yuan fecha em alta a 8,0545 por dólar O yuan chinês fechou em alta no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0545 yuan, de 8,0566 yuan no fechamento de ontem, depois de operar entre 8,0535 yuan e 8,0558 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0545 yuan às 5h30 (de Brasília), depois de ter alcançado a máxima intraday de 8,0575 yuan. Traders disseram que o dólar abriu a 8,0535 yuan, nível mais baixo desde a valorização da moeda chinesa promovida em julho do ano passado, mas logo subiu para a casa dos 8,0550 yuan, perto da qual operou ao longo do resto do dia. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano subiram a 7,7170, de 7,7150 ontem; os contratos para seis meses subiram a 7,8630, de 7,8625 ontem, e os contratos para três meses recuaram a 7,9600, de 7,9640 ontem. Um trader baseado em Hong Kong disse que um banco de investimentos norte-americano vendeu NDFs de três e seis meses e comprou contratos de um ano, em operações de US$ 100 milhões a US$ 150 milhões; fora isso, os volumes foram reduzidos.