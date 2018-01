Yuan fecha em alta a 8,0555 por dólar O yuan chinês fechou no mercado à vista de Xangai no nível mais alto frente ao dólar desde a valorização promovida em julho do ano passado. O mercado chinês não operou ao longo de toda a semana passada, por causa dos feriados do Ano Novo lunar. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0555 yuan, de 8,0616 yuan no dia 27 de janeiro, depois de operar entre 8,0555 yuan e 8,0560 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0559 yuan às 5h30 (de Brasília), cerca de duas horas antes do fechamento. "Sabíamos que haveria alguma pressão de venda de dólares, depois da semana passada, mas isso não é suficiente para fazer a cotação cair tanto. Fomos surpreendidos com a queda forte do dólar e ainda não está totalmente claro por que ela aconteceu", disse um operador em Guangzhou (Cantão). Dois traders de bancos europeus em Xangai disseram que a queda do dólar pode estar relacionada a operações de arbitragem entre o dólar à vista e os contratos NDF negociados offshore por bancos locais. "Ouvi dizer que bancos chineses estariam fazendo arbitragem entre os dois, vendendo dólares onshore e comprando offshore", afirmou um dos traders. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano ficaram relativamente estáveis, chegando ao fim da tarde a 7,7050, de 7,7075 na sexta-feira. Um trader ouvido em Singapura disse que houve alguma atividade de arbitragem, com compras de NDFs e vendas de dólar pronto e de contratos futuros.