Yuan fecha em alta a 8,0614 por dólar O yuan chinês fechou em alta frente ao dólar no mercado 1a vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o yuan fechou a 8,0614 por dólar, de 8,0647 por dólar no fechamento de ontem, depois de operar entre 8,0613 e 8,0625 por dólar. No mercado de balcão, o dólar era cotado no fim da tarde (hora local) a 8,0613 yuan, de 8,0633 yuan ontem. Um trader de um banco estrangeiro em Xangai disse que a demanda por moeda local está crescendo antes dos feriados do Ano Novo lunar; a expectativa é de que o dólar caia para menos de 8,0600 yuan antes do fim de janeiro. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano subiram para 7,7130/7,7180, de 7,6980/7,7070 ontem. Traders atribuíram a alta à opinião dos participantes do mercado de que o yuan não deverá se valorizar tanto quanto se previa anteriormente. Um trader ouvido em Hong Kong afirmou que as expectativas de que o governo da China promova uma nova valorização do yuan são "muito exageradas".