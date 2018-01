Yuan fecha em baixa a 8,0485 por dólar O yuan chinês fechou em baixa frente ao dólar no mercado à vista de Xangai, depois de quatro dias consecutivos de altas. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0485 yuan, de 8,0458 yuan ontem, depois de operar entre 8,0462 yuan e 8,0495 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0470 yuan às 5h30 (de Brasília), tendo operado entre 8,0465 yuan e 8,0474 yuan. Depois de cair tanto nos últimos dias, um ajuste era inevitável, na opinião de analistas de Pequim. Para eles, o dólar deverá continuar a operar em torno de 8,0485 yuan nesta quarta-feira. Hoje, o vice-presidente do Banco Central chinês, Wu Xiaoling, disse que a instituição não foi responsável pelo recente ritmo acelerado de valorização do yuan. "A alta não resultou da intenção do Banco Popular da China, mas da oferta e da demanda no mercado", acrescentou. Um dealer de um banco estrangeiro em Xangai disse que "o BC vem fazendo declarações como essa, sobre o papel das forças do mercado, já faz algum tempo. Inicialmente, a maioria das pessoas não acreditava nele. Mas recentemente, o BC parece estar intervindo bastante menos no mercado". No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan subiram, refletindo a alta da moeda norte-americana no mercado à vista. Os contratos NDF de dólar/yuan para um ano subiu para 7,7100/7,7150, de 7,7030/7,7100 ontem.