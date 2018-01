Yuan fecha em leve alta a 8,0465 por dólar O yuan chinês fechou em leve alta frente ao dólar no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0465 yuan, de 8,0475 yuan ontem, depois de operar entre 8,0464 yuan e 8,0476 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0472 yuan às 4h44 (de Brasília), de 8,0481 yuan ontem, tendo operado entre 8,0472 yuan e 8,0485 yuan. "O dólar recuou um pouco e eu acredito que isso vai continuar a acontecer, mas a um ritmo moderado", disse um trader de um banco estatal chinês em Pequim. Para ele, o dólar deverá recuar para 8,0460 yuan nesta quarta-feira, mas não mais do que isso. Em seu relatório monetário referente ao quarto trimestre, divulgado hoje, o Banco Central da China confirmou pela primeira vez que conduziu um swap cambial com dez bancos no fim de novembro, no valor de US$ 6 bilhões. O BC chinês disse ter vendido dólares e retirado 48,48 bilhões de yuan do mercado. "À medida que o diferencial de juros entre o dólar e o yuan se torna maior, os bancos comerciais tendem a querer comprar dólares por meio de swaps cambiais e investir em ativos em dólar", disse o relatório. No mercado offshore, o contrato NDF de dólar/yuan para um ano a 7,7040, de 7,6920 ontem.