Yuan fecha em leve alta a 8,0475 por dólar O yuan chinês fechou em leve alta frente ao dólar no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0475 yuan, de 8,0483 yuan no fechamento da sexta-feira, depois de operar entre 8,0470 yuan e 8,0478 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0481 yuan às 4h38 (de Brasília), de 8,0488 yuan no fechamento da sexta-feira, tendo operado entre 8,0472 yuan e 8,0484 yuan. A oferta e a demanda por dólares foi aproximadamente equilibrada hoje e acho que a maioria das operações dos bancos foi proprietária. A cautela ocorre porque o yuan deve retomar seu movimento de alta nesta semana, depois de ter oscilado pouco na semana passada. A divulgação dos dados di investimento estrangeiro direto na China em janeiro não teve impacto no mercado, assim como a entrevista do vice-presidente do Banco Central da China, Wu Xiaoling, à revista Caijing Magazine. Ele disse que a China precisa abrir mais sua conta de capitais e encorajar mais empresas do país a investir no exterior. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano tiveram uma queda forte pela manhã, em reação às várias declarações feitas nos últimos dias por políticos dos EUA, exortando a uma aceleração da valorização do yuan frente ao dólar. "À tarde, houve alguma realização de lucros e aqueles que acreditam que a China vai liberalizar o câmbio em seu próprio ritmo compraram à medida que os preços caíam", disse um trader em Hong Kong. Os contratos NDF de dólar/yuan para um ano chegaram ao fim do dia a 7,6960/7,7000, de 7,6970/7,7020 na sexta-feira.