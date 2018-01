Yuan fecha em leve alta, a 8,0483 por dólar O yuan chinês fechou em leve alta frente ao dólar no mercado à vista de Xangai, retomando a trajetória de alta depois do recuo de ontem. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0483 yuan, de 8,0494 yuan ontem, depois de operar entre 8,0480 yuan e 8,0494 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0490 yuan às 5h40 (de Brasília), de 8,0489 yuan no fechamento de ontem, tendo operado entre 8,0482 yuan e 8,0492 yuan.