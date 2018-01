Yuan fecha em leve alta a 8,0616 por dólar O yuan chinês fechou em leve alta no mercado à vista de Xangai. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0616 yuan, de 8,0620 yuan no fechamento de ontem, depois de operar entre 8,0605 yuan e 8,0619 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0625 yuan às 5h50 (de Brasília), de 8,0630 yuan no fechamento da quinta-feira. "Os volumes foram reduzidos hoje, de modo que umas poucas operações já eram capazes de mover as cotações", disse um trader de um banco estrangeiro em Xangai. Não teve impacto no mercado o anúncio de que a Goldman Sachs, a Allianz e a American Express vão investir US$ 3,78 bilhões conjuntamente no Industrial & Commercial Bank of China (o maior banco da China em ativos). Segundo um dealer de um banco chinês, o efeito sobre o câmbio não deverá ser muito grande, porque os recursos serão "convertidos passo a passo". O mercado de câmbio vai operar neste sábado, mas estará fechado ao longo de toda a próxima semana, por causa dos feriados do Ano Novo lunar. No mercado offshore, os contratos NDF de dólar/yuan para um ano ficou em 7,7100/7,7160, de 7,7070/7,7150 no fim da tarde de quinta-feira. Ao longo da semana, alguns participantes do mercado tentaram pressionar os contratos NDF para baixo, depois de o presidente dos EUA, George W. Bush, voltar a exortar o governo chinês a valorizar o yuan. "Mas os NDFs não têm como recuar muito, por causa da alta do dólar frente ao iene", disse um dealer ouvido em Hong Kong. O mercado de Hong Kong não vai abrir na segunda-feira e na terça, por causa do Ano Novo lunar.