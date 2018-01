Yuan fecha em leve alta a 8,0673 por dólar O yuan chinês fechou em leve alta frente ao dólar. No sistema automático de equiparação de cotações, o dólar fechou a 8,0673 yuan, de 8,0685 yuan ontem; depois de operar entre 8,0677 yuan e 8,0670 yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 8,0679 yuan no fim da tarde (horário local), de 8,0692 yuan no fechamento da quarta-feira. AE-DJ